Изменениях в работе из-за вируса COVID-19

Режим работы предприятия остается прежний.

В соответствии с распоряжением правительства Свердловской области наша организация входит в перечень продолжающих деятельность с соблюдением ограничительных и иных мероприятий направленных на благополучие граждан. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, проведены разъяснения о необходимости социального дистанцирования. Совещания проводятся посредством видеосвязи.

Компания «Геограни» основана в г. Екатеринбурге как геотехническое структурное подразделение НПО «Уралгеоэкология». В настоящее время мы являемся одной из наиболее крупных изыскательских организаций Среднего Урала.

Генеральный директор – канд. геол.-минер. наук Скалин А. В. является членом совета СРО НП «Уральское общество изыскателей». В советские годы занимал должность главного гидрогеолога уральского треста инженерно строительных изысканий. Был главным методистом по вопросам водопонижения при строительстве Екатеринбургского метрополитена. В постсоветские годы занимался разведкой месторождений питьевых подземных вод на территории Свердловской области. Не менее важной деятельностью был поиск решения проблем геоэкологии г. Екатеринбурга, в результате проделанной работы в 90е годы издан Приказ Городского совета народных депутатов о необходимости проведения инженерно-экологических изысканий для строительство новых объектов жилья и соцкультбыта, так наша организация стала родоначальником данного вида изысканий.

За последние 20 лет комплексные изыскания выполнены на различных объектах – от небоскребов до нефтехимических комбинатов. Получен уникальный опыт ведения сложных объектов с применением BIM технологий и программ основанных на методе конечных элементов. Менеджмент предприятия удовлетворяет самым современным требованиям.

Мы сотрудничаем и оказываем поддержку Уральскому государственному горному университет, студенты которого проходят практику на нашем предприятии. Кадровый состав «Геограни» пополняется талантливыми выпускниками, поддерживая баланс между опытом и возрастом специалистов.

Наша команда постоянный участник научно-практических конференций. Мы стремимся использовать все современные наработки в области геоинформационных систем, полевого геотехнического оборудования (цифровые зонды последнего поколения), автоматизированного лабораторного оборудования производства НПП Геотек (испытательный комплекс АСИС, включая приборы трехосного сжатия).

Одним из наших главных преимуществ в 2020 г. остается предложение для заказчиков по совместному решению комплекса задач — инженерные изыскания и водоснабжение объекта, с обустройством скважины и оформлением лицензии на недропользование. Проблемы с водоснабжением особенно актуальны для удаленных складских терминалов.

Регистрационный номер члена СРОА «УралОИЗ» (СРО-И-019-11012010): № 159 www.uraloiz.ru

Аттестат аккредитации лаборатории: № РОСС RU.0001.21KK21 www.fsa.gov.ru

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