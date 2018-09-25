О компании

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В соответствии с распоряжением правительства Свердловской области наша организация входит в перечень продолжающих деятельность с соблюдением ограничительных и иных мероприятий направленных на благополучие граждан. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, проведены разъяснения о необходимости социального дистанцирования. Совещания проводятся посредством видеосвязи.

Компания «Геограни» основана в г. Екатеринбурге как геотехническое структурное подразделение НПО «Уралгеоэкология». В настоящее время мы являемся одной из наиболее крупных изыскательских организаций Среднего Урала.

Генеральный директор – канд. геол.-минер. наук Скалин А. В. является членом совета СРО НП «Уральское общество изыскателей». В советские годы занимал должность главного гидрогеолога уральского треста инженерно строительных изысканий. Был главным методистом по вопросам водопонижения при строительстве Екатеринбургского метрополитена. В постсоветские годы занимался разведкой месторождений питьевых подземных вод на территории Свердловской области. Не менее важной деятельностью был поиск решения проблем геоэкологии г. Екатеринбурга, в результате проделанной работы в 90е годы издан Приказ Городского совета народных депутатов о необходимости проведения инженерно-экологических изысканий для строительство новых объектов жилья и соцкультбыта, так наша организация стала родоначальником данного вида изысканий.

За последние 20 лет комплексные изыскания выполнены на различных объектах – от небоскребов до нефтехимических комбинатов. Получен уникальный опыт ведения сложных объектов с применением BIM технологий и программ основанных на методе конечных элементов. Менеджмент предприятия удовлетворяет самым современным требованиям.

Мы сотрудничаем и оказываем поддержку Уральскому государственному горному университет, студенты которого проходят практику на нашем предприятии. Кадровый состав «Геограни» пополняется талантливыми выпускниками, поддерживая баланс между опытом и возрастом специалистов.

Наша команда постоянный участник научно-практических конференций. Мы стремимся использовать все современные наработки в области геоинформационных систем, полевого геотехнического оборудования (цифровые зонды последнего поколения), автоматизированного лабораторного оборудования производства НПП Геотек (испытательный комплекс АСИС, включая приборы трехосного сжатия).

Одним из наших главных преимуществ в 2020 г. остается предложение для заказчиков по совместному решению комплекса задач — инженерные изыскания и водоснабжение объекта, с обустройством скважины и оформлением лицензии на недропользование.  Проблемы с водоснабжением особенно актуальны для удаленных складских терминалов.

Регистрационный номер члена СРОА «УралОИЗ» (СРО-И-019-11012010): № 159 www.uraloiz.ru
Аттестат аккредитации лаборатории: № РОСС RU.0001.21KK21 www.fsa.gov.ru

НАШИ ОБЪЕКТЫ:

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Виды работ

Все виды инженерных изысканий:

Инженерно-геодезические

Инженерно-геологические

Инженерно-экологические

Инженерно-гидрометеорологические

Также мы осуществляем:

Геотехнический контроль основания во время строительства

Поиски и оценка месторождений полезных ископаемых (подземных вод)

Строительное водопонижение

Очистка подземных вод от пленочных нефтепродуктов

Все виды мониторинга на время строительства и эксплуатации объекта

Геоконсалтинг

Также мы осуществляем

Аккредитованная лаборатория радиационного контроля

(измерение МЭД, ППР, ЭРОА), радиационный контроль металлолома

Грунтовая лаборатория

определение физико-механических свойств грунтов, трехосные испытания

Штамповые испытания грунтов

площадью 600 см2, 2500 см2, 5000 см2

Испытания свай (грунтов)

статической нагрузкой

Статическое зондирование грунтов

установкой тяжелого типа

Геофизические исследования

методом сейсморазведки и электроразведки

Бурение лидерных скважин

диаметром до 300 под сваи

Бурение скважин для водоснабжения
и дренажа

оформление лицензии на недропользование, обустройство и обвязка

Наземное лазерное сканирование

и фотограмметрия

Преимущества

Измерение радиации (МЭД)
Штамп геотест 600 см2
Бурение скважин
Статические испытания свай
Лаборатория геограни
Геодезическая съемка
Георадар
Геограни

Основное направление деятельности компании – оказание услуг в области инженерных изысканий для промышленного и гражданского строительства.

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Офисы расположены в крупных административных центрах УрФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО что обеспечивает кратчайшие сроки мобилизации.

ОСНАЩЕННОСТЬ

Собственный автопарк спецтехники и специализированного оборудования, включая аккредитованную лабораторию, что позволяет нам держать минимальную цену за ед.  объема работ без снижения качества предоставляемых услуг.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Выполним комплексные изыскания, пробурим скважину, обустроим и оформим лицензию на недропользование для водоснабжения объекта.

НАЛИЧИЕ ДОПУСКОВ НА ОСОБО ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Наличие допусков на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства.

ГАРАНТИЯ

Обеспечиваем сопровождение материалов изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России», вплоть до личного присутствия, опыт работы с аудитом в нефтегазовой отрасли.

Цены

Комплексные работы
Инженерно-геодезические

20 000

руб/га
Инженерно-геологические

1 500

руб/п.м.
Инженерно-экологические

90 000

руб/объект
Инженерно-гидрометеорологические

50 000

руб/объект
Инженерно-геофизические

50 000

руб/объект
Инженерно-гидрогеологические

150 000

руб/объект
Инженерно-геотехнические

120 000

руб/объект
Геотехнический мониторинг

5 000

руб/день
Строительное водопонижение

по запросу
Очистка подземных вод от нефтепродуктов

по запросу
Сооружение скважин для водоснабжение с оформлением лицензии

по запросу
Отдельные виды работ
Испытания штампом

30 000

руб/опыт
Статическое зондирование

8 000

руб/опыт
Испытания свай

50 000

руб/испытание
Бурение скважин

950

руб/п.м.
Лабораторные испытания монолита на полный комплекс физ-мех

3 200

руб/образец
МЭД, ППР, ЭРОА

500

руб/точка

*Указаны минимальные цены за объем

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Наши клиенты

TNK-BP
Unilever
ИнтерРАОЕЭС
Газпром
Лукойл
Кольцово
Камаз
Метро
Министерство Обороны РФ
Монетка
РЖД
Роснефть
РПЦ
УГМК
Сколково
СибУр
УралТрубПром
УрФУ

Отзывы

Статьи

Инженерно-геологические изыскания для строительства

Инженерно-геологические изыскания для строительства

Для чего проводят инженерно-геологические изыскания (ИГИ) Данный вид работ входит в состав комплексных инженерных изысканий и в соответствии со статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются обязательным видом работ при подготовке проектной документации или проекта планировки территории. Изыскания выполняются на основании технического задания заказчика. Инженерно-геологические изыскания проводят для изучения геологического строения участка, гидрогеологических условий и…

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Измерение МЭД

Инженерно-экологические изыскания для строительства

Для чего проводят инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) Данный вид работ входит в состав комплексных инженерных изысканий и в соответствии со статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются обязательным видом работ при подготовке проектной документации или проекта планировки территории. Изыскания выполняются на основании технического задания заказчика. Инженерно-экологические изыскания выполняют для получение характеристики современного экологического состояния на территории…

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Измерение радиации (МЭД)

Лаборатория радиационного контроля. Измерение уровня радиации.

Компания «Геограни», имеющая в своём составе аккредитованную лабораторию радиационного контроля (ЛРК), предлагает услуги замера радиации в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и во всех регионах и субъектах РФ. Профильная организация, со статусом ООО, создана в 2005 году и с тех пор осуществляет активную деятельность, успешно развиваясь. Официальным документом, регламентирующий допустимые уровни радиационного воздействия на человека в…

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Испытание грунтов штампом. Штамповые испытания. Горячие штампы

Выполняем штамповые испытания грунтов в соответствии с ГОСТ 20276-2012 собственной установкой производства АО «Геотест». О методе В инженерной геологии наиболее достоверным способом определения деформационных характеристик грунтов является полевой метод испытания штампом, регламентируемый ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости». Суть метода заключаете в натурном моделировании взаимодействия основания и фундамента проектируемого сооружения. Существует…

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Лаборатория геограни

Грунтовая лаборатория в Екатеринбурге. Строительная лаборатория.

Наша грунтовая лаборатория, сертифицированная в системе СДС СИЛ ФГУП «ВНИИФТРИ», предлагает услуги испытания и исследования грунтов в Екатеринбурге, Москве и во всех регионах и субъектах РФ. Лаборатория оснащена всем необходимым новым оборудованием, современным автоматизированным комплексом АСИС, включая приборы трехосного сжатия, компрессионные и сдвиговые приборы, пресс для испытания скальных грунтов. Исследования проводятся по ГОСТ 12248-2010, ГОСТ…

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Статические испытания свай SLT

Испытания грунтов натурными сваями

Выполняем испытания грунтов натурными сваями статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками в соответствии с ГОСТ 5686-2012 собственной установкой тяжелого класса. Возможности оборудования позволяют проводить испытания до 800 тонн. Испытание грунтовых анкеров на усилие до 200 тонн. О методе Натурные испытания свай проводят с целью определения их фактической несущей способности в соответствии с ГОСТ 5686-2012 «Грунты.…

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Статическое зондирование грунтов (CPT)

Статическое зондирование грунтов (CPT)

Выполняем статическое зондирование грунтов в соответствии с ГОСТ 19912-2012 собственной установкой тяжелого класса УСЗ 15/36 производства АО «Геотест», используя цифровые зонды последнего поколения. О методе Метод статического зондирование, в западных странах именуемый Cone Penetration Test (CPT), это полевой метод исследования физико-механических свойств грунтов путем непрерывного погружения зонда в грунт специальной установкой, как правило на вездеходном…

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Георадар

Инженерно-геофизические изыскания для строительства

Для чего проводят инженерно-геофизические изыскания Геофизические исследования позволяют более точно отобразить границу между слоями горных пород, рассчитать приращение балльности при сейсмическом микрорайонировании, выделить зоны тектонических нарушений, зоны трещиноватости и разуплотнений горных пород, карстовых полостей и поноров, оползнеопасных зон, поиск и картирование водоносных горизонтов, получить данные  о коррозионных свойствах грунтов, блуждающих токах. В строительстве геофизизческие исследования…

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Лазерное сканирование

Инженерно-геодезические изыскания для строительства

В ходе проведения инженерно-геодезических изысканий проводятся следующие виды работ: рекогносцировочное обследование; сбор, анализ и систематизация материалов изысканий прошлых лет, аэрофотосъемочных и других данных; составление программы производства работ; создание (развитие) опорных геодезических сетей (плановых сетей 3 и 4 классов и сетей сгущения 1 и 2 разрядов нивелирной сети II, III и IV классов), а также геодезических…

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